HAMBURG – Pemain Hamburg Toni Leistner terekam naik ke tribun penonton mengajak berkelahi dengan supporter setelah timnya kalah dalam pertandingan DFB Pokal melawan Dresden. Ia tak terima karena fans telah menghina istrinya.

Momen itu terjadi usai Hamburg kalah dengan skor 4-1 dari klub divisi tiga Jerman, Dynamo Dresden di DFB-Pokal. Saat diwawancara di tepi lapangan, Leistner tiba-tiba naik ke area tribun penonton dan langsung menarik baju seorang penonton.

Unbelievable scenes as Hamburg were knocked out by Dresden in the Cup pic.twitter.com/TWtXEM7NxI— Andrew Cesare (@AndrewCesare) September 14, 2020