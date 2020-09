LONDON – Dua pemain Arsenal, Dani Ceballos dan Eddie Nketiah berantem saat keduanya sedang melakukan pemanasan. Keduanya terlibat perselihan saat timnya melakoni laga tandang melawan Fulham pada Sabtu 12 September 2020.

Peristiwa itu terjadi saat keduanya sedang melakukan pemanasan bersama kolega mereka. Ceballos dan Nketiah terlibat dalam pemanasan rondo drill, di mana satu pemain berada dalam lingkaran dan pemain lainnya berusaha untuk merebut bola.

Saat Nketiah sedang mendapatkan bola, Ceballos terlihat berusaha menekel koleganya tersebut dengan keras. Nketiah yang terima menarik kaus rekan setimnya tersebut, namun Ceballos justru mendorongnya.

