TIDAK terasa Liga Inggris kembali bergulir akhir pekan nanti. Bertajuk Liga Inggris 2020-2021, pekan perdana akan mementaskan delapan pertandingan. Normalnya, di setiap pekannya akan mementaskan 10 laga.

Namun, berhubung Manchester City dan Manchester United mendapat privilige, keduanya tidak melakoni pertandingan akhir pekan ini. Laga Man City vs Aston Villa dan Burnley vs Man United ditunda karena satu hal.

(Man United lolos ke semifinal Liga Eropa 2019-2020)

Man United dan Man City tidak melakoni pertandingan karena sama-sama melaju jauh di kompetisi antarklub Eropa 2019-2020. Man City melaju hingga perempatfinal Liga Champions, sedangkan Man United lolos sampai semifinal Liga Eropa 2019-2020.

Lantas, laga apa saja yang dilaksanakan pada pekan perdana Liga Inggris 2020-2021?Liga Inggris 2020-2021 dibuka dengan laga yang mempertemukan Fulham vs Arsenal.

Dijadwalkan, laga yang digelar di Craven Cottage itu dilangsungkan pada Sabtu 12 September 2020 pukul 18.30 WIB. Total di sepanjang Sabtu ada tiga pertandingan.

Selain laga Fulham vs Arsenal, ada juga pertandingan Crystal Palace vs Southampton (pukul 21.00 WIB) dan Liverpool vs Leeds United (21.30 WIB). Laga Liverpool vs Leeds United praktis menarik perhatian.

Sebab, laga ini mempertemukan juara bertahan plus klub promosi. Bersua klub promosi di laga perdana bukanlah yang pertama bagi The Reds –julukan Liverpool. Musim lalu, Liverpool juga bersua tim promosi, yakni Norwich City. Hasilnya luar biasa, dalam laga tersebut Liverpool menang 4-1! Mohamed Salah menjadi bintang kemenangan Liverpool lewat brace (dua gol) yang dicetak. Selain Liverpool, klub teras Inggris yang melakoni pertandingan di pekan perdana adalah Chelsea. Pada Selasa 15 September 2020 dini hari WIB, Chelsea bertandang ke markas Brighton & Hove Albion. Kiprah Chelsea sangat dinantikan di Liga Inggris 2020-2021. Sebab, Chelsea tercatat sebagai klub yang paling aktif di bursa transfer musim panas 2020. Sejauh ini Chelsea telah mendatangkan enam pemain, yakni Timo Werner, Hakim Ziyech, Kai Havertz, Ben Chilwell, Thiago Silva dan Malang Sarr. Berikut jadwal Liga Inggris 2020-2021 pekan perdana: Sabtu 12 September 2020 Fulham vs Arsenal (18.30 WIB) Crystal Palace vs Southampton (21.00 WIB) Liverpool vs Leeds United (23.30 WIB) Minggu 13 September 2020 West Ham United vs Newcastle (02.00 WIB) WBA vs Leicester City (20.00 WIB) Tottenham vs Everton (22.30 WIB) Selasa 15 September 2020 Sheffield United vs Wolves (00.00 WIB) Brighton vs Chelsea (02.15 WIB)