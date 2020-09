Jadi, Arteta sangat senang pada akhirnya Arsenal mendapatkan tanda tangan Magalhaes. Arteta pun tak sabar untuk melatih Magalhaes dan melihat berkembang seiring berjalannya waktu bersama Arsenal.

β€œKami menyambut Gabriel (Magalhaes) ke Arsenal. Dia memiliki banyak kualitas yang akan membuat kami lebih kuat sebagai unit bertahan dan sebagai tim,” ungkap Arteta, seperti apa yang dikutip dari laman resmi Arsenal, Rabu (2/9/2020).

πŸ—ž Central defender Gabriel has joined us from French side Lille on a long-term contract!