Silva dikabarkan kemungkinan terkena covid-19 saat sedang dalam perjalanan ke San Sebastian, lokasi di mana markas Sociedad berada. Dengan diperlukannya isolasi itu, maka Silva takkan bisa bertemu dengan rekan setimnya di Sociedad dalam dua pekan ke depan.

“David Silva melakukan perjalanan kemarin dengan penerbangan reguler ke Bilbao dan tiba di San Sebastián pada malam hari. Pagi ini dilakukan tes kedua sesuai dengan protokol untuk kembali beraktivitas, hasilnya positif,” sambung keterangan resmi dari Sociedad.

ℹ Real Sociedad informs that @21LVA has tested positive for COVID-19 in the test carried out at Policlínica Gipuzkoa. The player is asymptomatic and is self-isolating.#AurreraReala pic.twitter.com/5Rs8gamWsT