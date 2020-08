LIGA Inggris akan dimulai pada Sabtu 12 September 2020. Kompetisi terketat di dunia itu akan memainkan delapan pertandingan pada pekan perdana. Jumlah pertandingan berkurang dua dari seharusnya karena laga Burnley vs Manchester United dan Manchester City vs Aston Villa ditunda.

Penundaan itu dikarenakan kedua tim tersebut belum lama ini menyelesaikan perjalanannya di kompetisi Eropa musim 2019-2020. Man United berlaga hingga semifinal Liga Eropa sedangkan saudara mudanya melangkah sampai perempatfinal Liga Champions.

Penundaan pertandingan dua klub raksasa asal Manchester itu tidak akan mengurangi keseruan pekan perdana Liga Inggris. Sebab, delapan pertandingan lainnya diprediksi akan menyajikan suguhan menarik untuk para pencinta sepakbola di dunia.

Liga Inggris dibuka dengan pertandingan Fullham melawan Arsenal yang akan berlangsung di Craven Cottage, Sabtu 12 September 2020 pukul 18.30 WIB. Arsenal yang baru saja menjuarai Community Shield diunggulkan meraup poin penuh di kandang Fullham.

Setelah itu, ada pertandingan Crystal Palace vs Southampton di Stadion Sellhurst Park dan West Ham United vs Newcastle United di Stadion London. Kedua pertandingan itu akan berlangsung bersamaan, yakni pada pukul 21.00 WIB.

Pertandingan terakhir yang berlangsung pada Sabtu 12 September 2020 akan mempertemukan juara Liga Inggris, Liverpool, dengan kampiun Divisi Championship, Leeds United. Laga antara dua juara itu akan digelar di Stadion Anfield pada pukul 23.30 WIB.

Selanjutnya, akan berlangsung dua pertandingan yang tidak kalah seru pada Minggu 13 September 2020. Pertandingan pertama menyajikan adu kekuatan antara West Bromwich Albion vs Leicester City yang akan berlangsung di Stadion The Hawthorns pada pukul 20.00 WIB. Selang dua jam setengah setelahnya, ada pertandingan Tottenham Hotspur vs Everton yang akan berlangsung di Stadion Tottenham.

Pekan perdana akan ditutup dengan dua pertandingan antara Sheffield United vs Wolverhampton Wanderers di Stadion Bramall Lane dan Brighton & Hove Albion vs Chelsea di Stadion Falmer. Kedua laga tersebut akan berlangsung pada Selasa 15 September 2020 pukul 02.00 WIB.

Setiap klub yang bertanding akan berusaha untuk meraup poin penuh pada pekan perdana. Sebab, itu akan menjadi modal bagus untuk memulai Liga Inggris. Awal yang buruk bisa menentukan hasil akhir musim ini walaupun banyak hal bisa terjadi sepanjang kompetisi berjalan.

Berikut jadwal pekan perdana Liga Inggris 2020-2021:

Sabtu, 12 September 2020

Fulham vs Arsenal

Palace vs Southampton

West Ham vs Newcastle Utd

Liverpool vs Leeds

Minggu, 13 September 2020

West Brom vs Leicester City

Tottenham vs Everton

Selasa, 14 September 2020

Sheffield Utd vs Wolves

Brighton vs Chelsea