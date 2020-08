MUSIM 2019-2020 telah berakhir dengan keluarnya Bayern Munich sebagai juara Liga Champions. Adanya pandemi virus Corona membuat dunia menjadi kacau balau, tak terkecuali sepakbola. Sejumlah kompetisi pun harus tertunda bahkan dibatalkan.

Namun, sejak kompetisi kembali pada musim ini, ternyata dunia sepakbola khususnya Eropa semakin menarik. Berbagai kejutan pun hadir mulai dari ajang domestik hingga Liga Champions yang spektakuler.

Situasi ini membuat sejumlah pihak sedikit menyayangkan adanya pembatalan acara penghargaan Ballon dOr 2020. Seperti diketahui ajang yang dipelopori media Prancis yakni France Football itu telah resmi ditiadakan.

Pembatalan itu terjadi karena minimnya kondisi yang adil bagi para pesepakbola akibat pandemi Covid-19. Namun, setelah melihat kompetisi musim ini berjalan, media khusus sepakbola yakni Bleacher Report Football (brfootball) mengeluarkan petisi kepada France Football untuk tetap mengadakan penghargaan Ballon dOr 2020.

Dengan menjabarkan berbagai alasan, brfootball mengajak seluruh pecinta sepakbola dunia untuk mendukung petisi tersebut. Mereka pun membuat di change.org dengan judul petisi ‘Reverse the Decision to Cancel the 2020 Ballon DOr’.

“2020 adalah tahun yang sulit bagi semua orang, dan dalam situasi seperti itu, keputusan France Football untuk membatalkan Ballon dOr tahun ini dapat dimengerti. Namun, sejak sepakbola kembali, para pemain top telah memberikan hal mendebarkan bagi penggemar di seluruh dunia,” tulis pernyataan brfoorball.

“Ciro Immobile dari Lazio mengungguli nama-nama besar untuk memenangkan Sepatu Emas. Tim Liverpool yang terdiri dari Mane, Salah, Alexander-Arnold dan Van Dijk mengangkat gelar Inggris pertama mereka dalam 30 tahun,” tambah petisi tersebut. “Neymar terpesona saat PSG mencapai final Liga Champions pertama mereka. Cristiano Ronaldo dan Leo Messi, di mana sekarang keduanya berusia 30-an mampu melanjutkan karier mereka yang cukup meragukan secara statistik,” lanjut pernyataan tersebut. “Tentu saja, ada tim Bayern Munich yang luar biasa, dipimpin oleh eksploitasi gol Robert Lewandowski, memenangkan Liga Champions untuk melengkapi treble winner dengan beberapa sepakbola paling gemilang yang pernah ada di Eropa,” sambung petisi tersebut. “Para pemain ini layak diberi penghargaan atas kegembiraan yang telah mereka berikan selama masa sulit ini. Atas nama penggemar sepak bola di seluruh dunia, kami meminta mereka mengembalikan penghargaan individu paling bergengsi sepak bola Ballon d'Or dan menghormati pemain yang telah membuat penghargaan terbesar,” pungkas pernyataan tersebut.