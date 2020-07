STADION kini tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya pertandingan sepakbola, tetapi juga mengandung gengsi dari setiap klub yang memilikinya. Sebut saja kampiun Liga Italia 2019-2020, Juventus, yang memiliki stadion megah Allianz Arena di Kota Turin.

Si Nyonya Tua menjadi satu dari hanya segelintir klub di Italia yang memiliki stadion tersendiri. Sepakbola modern memang menuntut setiap klub memaksimalkan kandang mereka untuk mengeruk keuntungan. Beberapa klub bahkan rela mengucurkan dana besar untuk membangun stadion megah.

Arsenal menjadi contoh terbaik. The Gunners rela menggelontorkan dana untuk membangun stadion baru yang lebih megah dan modern di wilayah Ashburton Grove guna menggantikan Highbury. Penamaan stadion pun diubah menjadi Emirates sesuai kesepakatan sponsor.

Berbicara soal stadion megah, Okezone akan mengulas lima stadion dengan nilai bangunan paling mahal sedunia, berdasarkan situs Investopedia. Ingat, yang dihitung bukan biaya pembangunan, melainkan nilai bangunan.

5. Stadion Wembley

Pada awal dekade 2000, stadion paling megah di Inggris, Wembley, menjalani pemugaran. Menara kembar yang menjadi ikon Stadion Wembley, dihancurkan. Sebagai gantinya, Wembley kini dikenal dengan lengkungan ikonik di atas atap stadion.

Renovasi terhadap stadion yang dibangun pada 1923 itu memang menelan biaya besar. Namun, sejumlah fasilitas ditingkatkan. Misalnya, sebanyak 90 ribu tempat duduk sengaja didesain senyaman mungkin, baik dari material kursi hingga sudut pandang.

Desain tempat duduk tersebut merupakan terobosan penting dalam arsitektur stadion. Nilai Stadion Wembley kini menyentuh angka USD1,25 miliar (setara Rp18,2 triliun).

4. Stadion AT&T

Venue yang terletak di Texas, Amerika Serikat (AS), ini didesain multifungsi. Selain digunakan untuk pertandingan sepakbola Amerika, Stadion AT&T juga bisa difungsikan untuk soccer. Markas Tim NFL Dallas Cowboys itu selesai dibangun pada 2009.

Stadion megah itu dilengkapi berbagai fitur menarik, seperti dua layar video high definition (HD) dan kubah yang menutup seluruh lapangan. Fitur-fitur tersebut membuat Stadion AT&T ditaksir bernilai hingga USD1,3 miliar (setara Rp18,9 triliun).

3. Stadion Yankee

Stadion yang satu ini memang hanya dikhususkan untuk pertandingan baseball di Amerika Serikat. Venue berkapasitas 50 ribu tempat duduk ini merupakan markas dari Tim New York Yankee. Pembangunannya saja sudah memakan biaya hingga USD1,1 miliar (setara Rp1,6 triliun).

Yang menarik, renovasi sama sekali tidak menghilangkan beberapa fitur ikonik yang ada di stadion lama. Contohnya saja papan skor yang dijalankan manual di sisi kiri dan kanan lapangan. Walau begitu, nilai total Yankee Stadium ditaksir mencapai USD1,5 miliar (setara Rp21,9 triliun).

2. Stadion Mercedes Benz

Jangan terkecoh dengan nama stadion milik klub Liga Jerman, VfB Stuttgart. Arena satu ini juga berada di Amerika Serikat, tepatnya Georgia. Stadion Mercedes-Benz menjadi merupakan arena multifungsi yang digunakan sebagai kandang Atlanta Falcons di NFL serta Atlanta United FC yang berlaga di Liga Sepakbola Amerika Serikat (MLS).

Dari atas langit, stadion ini terlihat mirip dengan kelopak bunga. Atap stadion memang didesain sedemikian rupa hingga bisa dibuka dan tutup dengan cara yang canggih. Stadion berkapasitas 81 ribu tempat duduk itu ditaksir bernilai 1,5 miliar (setara Rp21,9 triliun).

1. Stadion MetLife

Amerika Serikat memang mendominasi daftar ini. Stadion termahal pun jatuh ke tangan MetLife Stadium di New Jersey. Kendati dibangun tanpa atap, stadion berkapasitas 80 ribu tempat duduk ini tetap memiliki nilai tertinggi di seluruh dunia.

Dua klub NFL yang bermarkas di sana, New York Jets dan New York Giants, sengaja berbagi beban dalam pembangunan stadion. Keduanya kini saling bergantian bermain di MetLife Stadium. Yang membuat nilai stadion ini mencapai USD1,6 miliar (setara Rp23,3 triliun) adalah lokasinya yang berada di kawasan Metropolitan New York.