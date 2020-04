LONDON – Cristiano Ronaldo menjalani musim yang luar biasa pada 2007-2008. Dari 49 pertandingan di semua kompetisi, Ronaldo mengoleksi 42 gol dan sembilan assist, sekaligus membawa Man United memenangkan trofi Liga Inggris dan Liga Champions.

Sejak bergabung bersama Sporting Lisbon, Ronaldo diketahui memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Sikap itu terus dipegang Ronaldo hingga kini tercatat sebagai salah satu pesepakbola terhebat yang beredar di muka bumi.

Cristiano Ronaldo really was the cockiest bastard going. pic.twitter.com/cnjV5sS8Xb— Jordan Clarke (@FourFourJordan) April 24, 2020