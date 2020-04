LONDON – Bulan yang dinantikan umat Islam di seluruh dunia akhirnya tiba. Sebagai sesama Muslim, gelandang Arsenal Mesut Ozil mendoakan agar saudara seiman dapat menjalani ibadah puasa di bulan Ramadhan dengan tenang di tengah pandemi virus Corona Covid-19.

Bulan Suci Ramadhan 1441 Hijriah memang berlangsung dalam suasana yang berbeda dibandingkan biasanya. Umat Islam di seluruh dunia harus menjalani ibadah dengan sukarela di tengah pandemi virus Corona.

Ramadan Mubarak to all my Muslim brothers & sisters 🤲🏼❤ pic.twitter.com/FbCud9qFEn