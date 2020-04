View this post on Instagram

Lelang #SatuHatiLawanCorona dari Persija untuk Indonesia adalah program lelang dari para pemain atau manajemen Persija Jakarta. 100% hasil lelang akan disumbangkan untuk campaign "Satu Hati Lawan Corona" di https://kitabisa.com/campaign/persijalawancorona Lelang kali ini adalah sepati spesial milik Marc Klok. PENTING! Sebelum mengikuti lelang, wajib membaca dan mematuhi peraturan untuk Lelang #SatuHatiLawanCorona: 1. PENAWARAN hanya dilakukan di KOLOM KOMENTAR postingan ini. Komentar penawaran di postingan lain tidak sah. 2. Lelang dibuka malam ini pukul 20.00 WIB dan berakhir besok, Rabu (08/04) pukul 19.00 WIB. 3. START BID Rp700.000 4. Kelipatan bid adalah Rp100.000,-. Jika melakukan bid dibawah Rp100.000,- maka dianggap tidak sah. 5. Format komen untuk melakukan bid ; Nama (spasi) nilai bid. Contoh: Irsyad 800.000 6. Kesalahan penulisan koma, titik dan format bid pada kolom komentar dianggap TIDAK SAH. 7. Para peserta lelang harap tidak menggunakan akun anonim untuk melakukan bid, dan jika akun asli yang melakukan bid tetapi diprivate dianggap TIDAK SAH. 8. Pemenang lelang akan ditentukan sesuai bid tertinggi pada batas waktu pada poin 2 dan akan mendapatkan notifikasi berupa DM dari Persija terkait panduan selanjutnya. 9. Pemenang lelang diwajibkan membayar lunas selambat-lambatnya 1x24 jam dari lelang berakhir. 10. Jika dalam 1x24 jam pemenang lelang tidak merespon atau tidak membayar lunas, maka pemenang jatuh ke penawar tertinggi setelahnya. 11. Jika menulis komentar selain penawaran atau diluar konteks lelang AKAN LANGSUNG DIBLOCK. 12. Setiap peserta lelang yang mengikuti lelang berarti dianggap telah membaca dan mematuhi peraturan lelang ini. . Happy bidding, Jak 👆🔴 . #BelieveIn12 #PersijaJakarta #PersijaUntukIndonesia #SatuHatiLawanCorona