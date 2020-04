BOURNEMOUTH – Pelatih Bournemouth, Eddie Howe jadi juru taktik pertama yang memotong gajinya secara sukarela di sepakbola Inggris. Howe bersama Kepala Eksekutif Neill Blake, Direktur Teknis tim pertama Richard Hughes dan Asisten Manajer Jason Tindall telah melakukan pemotongan gaji sesuai keikhlasan masing-masing.

Pemotongan itu dilakukan agar para karyawan Bournemouth lainnya dapat menerima gaji mereka secara utuh di tengah situasi sulit ini. Sebelumnya, Tottenham Hotspur juga melakukan pemotongan gaji kepada direktur sampai karyawan non-pemain selama dua bulan ke depan guna mengurangi beban finansial klub. Sementara itu, Bournemouth dengan Tottenham, Newcastle United dan Norwich City jadi empat tim Liga Inggris pertama yang merumahkan staf non-pemain.

"Langkah-langkah ini telah diambil untuk menjaga stabilitas keuangan klub selama periode yang tidak pasti, tidak hanya di sepakbola tetapi juga untuk bisnis di semua industri di seluruh dunia," bunyi pernyataan resmi Bournemouth, seperti yang dikutip Independent, Kamis (2/4/2020),

Perihal pemotongan gaji maka baru Tottenham di antara tim-tim The Big Six yang melakukannya. Anggota The Big Six lain seperti Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United dan Arsenal belum menginformasikan adanya pemotongan gaji untuk pelatih, pemain ataupun staf.

Padahal, klub-klub besar lain di Benua Eropa seperti Barcelona, Bayern Munich, dan Juventus sudah lebih dulu melakukannya. Ketiga tim itu memotong gaji pemainnya supaya karyawan yang lain dapat menerima upah secara utuh. Barcelona jadi tim yang paling besar memotong gaji pemain mereka yakni 70 persen karena menurut pada aturan pemerintah Spanyol. Sebelumnya, hal itu sempat menimbulkan polemik karena para pemain senior Barcelona dikabarkan menolak pemotongan gaji sebesar 70 persen. Akan tetapi, Presiden Barcelona, Josep Maria Bartomeu telah meluruskan kabar tersebut dengan menyatakan para pemainnya setuju soal pemotongan gaji.