TURIN – Kabar buruk kembali disampaikan oleh pihak Juventus. Sebab mereka baru saja mengumumkan ada pemain Juventus lagi yang dipastikan positif terjangkit virus corona. Pemain yang dimaksud terkena virus Covid-19 itu pun adalah Paulo Dybala.

Dybala kini resmi menjadi pemain Juventus ketiga yang dikabarkan terkena virus corona tersebut. Sebelumnya, klub asuhan Maurizio Sarri itu sudah mengumumkan dua pemainnya yang positif terinfeksi virus corona, yakni Daniele Rugani dan Blaise Matuidi.

Baca Juga: Paulo Dybala Kembali Konfirmasi Negatif dari Virus Corona

Hi everyone, I just wanted just to inform you that we have received the results for the Covid-19 test and both Oriana and I have tested positive. Luckily we are in perfect conditions. Thanks for your messages.