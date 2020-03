GREENWICH – Liga Inggris 2019-2020 sudah diputuskan untuk kembali bergulir pada 30 April mendatang. Pihak Premier League bahkan bertekad menyelesaikan 38 pertandingan untuk semua klub. Namun, bekas pemain belakang Liverpool, Glen Johnson, justru menilai Liga Inggris 2019-2020 seharusnya dibatalkan saja.

Komentar Glen Johnson tersebut tentu saja bakal membuat pendukung Liverpool mengernyitkan dahi. Betapa tidak, Si Merah sedang unggul 25 poin atas pesaingnya, Manchester City, hingga kompetisi dihentikan sementara waktu akibat pandemi virus Corona Covid-19.

Glen Johnson menguraikan, andai liga gagal diselesaikan dan Liverpool tetap diberikan trofi, maka tidak ada yang akan mengakui keabsahan juara selain yang berafiliasi dengan klub tersebut. Menurutnya, jika situasi tidak berubah drastis dalam waktu dekat, maka liga sebaiknya dibatalkan saja.

“Kita semua tahu Liverpool akan memenangi liga, tetapi isu besarnya adalah apakah ada cukup waktu untuk menahbiskan mereka? Jika musim dibatalkan dan gelar diberikan kepada Liverpool, setiap orang di muka bumi, kecuali penggemar Liverpool, akan menganggap mereka tidak memenangi liga,” papar Glen Johnson, disitat dari Four Four Two, Jumat (20/3/2020).

“Menurut saya, jika keadaan tidak berubah drastis, musim ini harus dibatalkan saja. Itu sebuah keputusan yang ekstrem. Kesimpulannya, Anda harus memberikan Liverpool gelar juara dan kirim tiga klub terbawah ke zona degradasi setelah 28 atau 29 pertandingan, atau batalkan hasil keseluruhan musim ini,” pungkas pria berusia 35 tahun tersebut.

Segala kemungkinan tentu saja masih bisa terjadi melihat perkembangan terkini wabah virus Corona Covid-19. Akan tetapi, Premier League sudah bertekad menyelesaikan liga musim ini, meski harus melewati batas yang diberikan UEFA, yakni 30 Juni 2020.