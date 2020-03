LONDON – Pelatih Chelsea, Frank Lampard mengaku sangat senang dengan kondisi Callum Hudson-Odoi yang dikabarkan mulai membaik. Membaiknya Hudson-Odoi itu pun diakui Lampard telah sedikit melegakan hatinya yang sempat khawatir dengan pemain asal Inggris tersebut.

Sebagaimana diketahui, Hudson-Odoi memang perlahan mulai membaik semenjak dikabarkan positif terpapar virus corona beberapa hari yang lalu. Kabar positifnya Hudson-Odoi pun sempat membuat heboh persepakbolaan Inggris karen kala itu ia adalah orang kedua yang dinyatakan terkena virus corona.

Baca Juga: Willian Akan Cocok Gabung Mourinho di Tottenham

Thank you for all your good wishes, as I said in the video I’m feeling good and hope to see you all soon!!🙏🏾❤️ pic.twitter.com/hn5d0ikm60