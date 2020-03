MANCHESTER – Gelandang Manchester United, Paul Pogba, memberikan sebuah tips jitu untuk mencegah penularan Virus Korona. Tips itu disampaikan bintang Tim Nasional (Timnas) Prancis tersebut melalui media sosialnya, baik twitter dan instagram.

Jadi, tips yang disampaikan Pogba adalah setiap kali Anda bersin atau batuk maka Anda harus melakukannya dengan cara dab. Dab sendiri adalah gerakan menundukkan kepala dan mengangkat tangan ke arah samping sembari menutup wajah.

#Dab to beat #coronavirus. Follow @WHO advice to Be Ready for #COVID19 https://t.co/Ej0FqcHbj5 pic.twitter.com/4DhQ7NsZYk