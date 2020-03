TURIN – Juventus meraih hasil positif saat tampil di pekan ke-26 Liga Italia 2019-2020, Senin (9/3/2020) dini hari WIB. Bianconeri –julukan Juventus– mengamakan poin penuh usai menang meyakinkan dua gol tanpa balas atas tim tamu di laga tersebut.

Kemenangan Juventus di laga kontra Inter Milan dini hari tadi terasa begitu spesial bagi megabintang mereka, Cristiano Ronaldo. Sebab, penyerang asal Portigal itu menandai laga ke-1000 dengan kemenangan.

725 goals. 31 trophies.



Cristiano Ronaldo plays the 1,000th first team game of his career today 🐐 pic.twitter.com/zTS3x06iYB— B/R Football (@brfootball) March 8, 2020