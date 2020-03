MANCHESTER – Gelandang Manchester United, Bruno Fernandes, tertangkap kamera terlibat perdebatan dengan pelatih Manchester City, Josep Guardiola. Bahkan, gelandang berpaspor Portugal itu memberi gesture agar Guardiola diam. Hal itu terlihat saat Fernandes menaruh jari telunjuknya di bibir, tanda meminta Guardiola berhenti berkata-kata.

Semenjak didatangkan Man United dari Sporting Lisbon pada Januari 2020, Fernandes menampilkan performa luar biasa. Bahkan semenjak Fernandes datang, Man United tidak pernah merasakan kekalahan.

March 8, 2020