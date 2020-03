PARMA – Kondisi Italia yang tengah diserang wabah Virus Korona telah membuat jadwal pertandingan Liga Italia 2019-2020 sedikit berantakan. Bahkan beberapa waktu yang lalu Federasi Sepakbola Italia (FIGC) dan pihak Liga Italia memutuskan untuk menunda sejumlah laga untuk mengantisipasi penyebaran virus yang juga dikenal sebagai COVID-19 tersebut.

Kendati begitu, kini laga tunda tersebut sudah bisa dimainkan di akhir pekan ini. Pertandingan boleh dilanjutkan dengan syarat tak boleh ada penonton di area stadion untuk mencegah peluang Virus Korona merebak di laga tersebut.

⏱FULL-TIME ⏱



Spal leave with the points thanks to Petagna's second-half penalty. #ParmaSpal 0-1 pic.twitter.com/Ivr509jE6C