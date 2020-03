BANDUNG – Penyerang Persib Bandung, Wander Luiz, semringah mendapatkan tiga penghargaan sekaligus di pekan perdana Liga 1 2020 yang digelar akhir pekan lalu. Meski begitu, penyerang berpaspor Brasil itu belum siap dan berjanji akan meningkatkan performanya.

Hari ini Rabu (4/3/2020), akun Instagram resmi Liga 1 yakni @liga1match mengumumkan tujuh kategori pemenang penghargaan di pekan perdana Liga 1 2020. Ketujuh kategori yang dimaksud adalah pemain terbaik, gol terbaik, selebrasi terbaik, momen terbaik, penyelamatan terbaik, pemain muda terbaik dan pelatih terbaik.

(Foto: Persib.co.id)

Dari tujuh kategori di atas, tiga di antaranya dimenangkan Luiz yakni pemain, gol dan selebrasi terbaik. Penghargaan gol terbaik didapatkan Luiz setelah pada menit 54 pertandingan Persib vs Persela, ia membuat gol indah.

Saat itu menerima umpan dari Geoffrey Castillion, Luiz langsung berbalik badan dan melepaskan sepakan terukur untuk membobol gawang Persela. Kemudian, selebrasi terbaik didapatkan setelah Luiz melakukan perayaan gol yang unik di menit 54. Saat itu, penyerang 27 melakukan selebrasi seakan-akan sedang mengendarai sepeda motor.

Kemudian, gelar pemain terbaik didapat Luiz karena ia berkontribusi atas kemenangan 3-0 Persib atas Persela. Selain mencetak dua gol, Luiz juga berperan atas gol pertama Persib yang dicetak Geoffrey Castillion. Saat itu, aksi Luiz membuat bek Persela, Jasmin Mecinovic, membuat kesalahan sehingga memudahkan Castillion mencetak gol.

"Ya, saya pastinya sangat senang dengan semua ini. Ada tiga apresiasi di pekan ini (Best Player of The Week, Best Goal of The Week, dan Best Celebration of The Week). Tapi, ini baru awal. Saya tidak boleh puas dengan ini semua," kata Luiz mengutip dari laman resmi Persib, Rabu (4/3/2020).

Selanjutnya, Luiz dan Persib akan bertandang ke markas Arema FC. Laga rencananya digelar di Stadion Kanjuruhan pada Minggu 8 Maret 2020 pukul 15.30 WIIB.

