MALANG – Kick off laga Arema FC vs Persib Bandung resmi diubah menjadi Minggu 8 Maret 2020 pukul 15.30 WIB, dari yang awalnya 18.30 WIB. Konfirmasi itu disampaikan media officer Arema FC, Sudarmadji.

“Perubahan jam kick off ini sudah resmi diumumkan PT LIB. Arema selaku penyelenggara pertandingan sebenarnya siap lahir batin menggelar laga Arema vs Persib pada sore maupun malam hari,” kata Sudarmaji mengutip dari Wearemania, Rabu (4/3/2020).

(Foto: AremaFcOfficial)

Perubahan kick off pertandingan ini lebih karena urusan keamanan. Jika laga digelar malam hari, ditakutkan terjadi kerusuhan. Sekadar informasi, suporter Arema FC dan Persib tidak memiliki hubungan yang baik.

Hanya saja, Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan mengimbau seluruh suporter untuk tak lagi berseteru satu sama lain. Bahkan, ia meminta Bonek (suporter Persebaya Surabaya) untuk mendukung langsung tim kesayangannya saat bertandang ke markas Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu 7 Maret 2020 sore WIB.

Meski begitu, bukan cuma jadwal laga Arema FC vs Persib yang mengalami perubahan jadwal kick off. Setidaknya ada dua pertandingan lain yang mengalami perubahan waktu kick off.

Laga Barito Putera vs Bali United yang sedianya digelar pada Jumat 6 Maret 2020 pukul 19.00 WIB, diselenggarakan 30 menit lebih cepat. Kemudian, satu pertandingan lain mempertemukan PSS Sleman vs PS TIRA-Persikabo, dari yang mulanya digelar pada Minggu 8 Maret 2020 pukul 15.30 WIB, dipindahkan ke 18.30 WIB.