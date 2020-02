TURIN – Laga Juventus vs Inter Milan yang digelar pada Senin 2 Maret 2020 dini hari WIB resmi dilangsungkan tanpa penonton. Seperti diberitakan Football Italia, Jumat (28/2/2020), Lega Serie A selaku penyelenggara Liga Italia memastikan ada lima pertandingan akhir pekan ini yang dilangsungkan tanpa penonton.

Selain Juventus vs Inter Milan, ada juga Udinese vs Fiorentina, AC Milan vs Genoa, Parma vs SPAL dan Sassuolo vs Brescia. Laga-laga di atas digelar tanpa penonton demi mencegah penyebaran Virus Korona yang lebih masif.

Sekadar informasi, dalam dua minggu terakhir Italia diserang Virus Korona. Sejauh ini, sudah ada 17 korban meninggal dunia di Italia akibat virus yang biasa disebut Covid-19.

Awalnya, seluruh event olahraga di Italia akan ditunda hingga Virus Korona benar-benar hilang dari Negeri Pizza. Akan tetapi, setelah melakukan diskusi yang cukup panjang, pemerintah Italia mempersilakan event olahraga tetap berlangsung sesuai jadwal, hanya saja digelar tanpa penonton.

Akan tetapi, tidak semua event olahraga di Italia digelar tanpa penonton. Tercatat hanya ada lima wilayah yang tak diizinkan menggelar pertandingan tanpa kehadiran penonton, yakni Piedmont, Lombardy, Friuli, Veneto dan Liguria. Laga tanpa penonton pun bukan hanya terjadi di kompetisi domestik. Saat Inter Milan menjamu Ludogorets Razgrad di leg II babak 32 besar Liga Eropa 2019-2020 dini hari tadi, pertandingan juga tanpa dihadiri penonton.