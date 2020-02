LIVERPOOL – Mohamed Salah sedang menjalani masa-masa terbaiknya bersama Liverpool. Dalam lima laga terkini di Liga Inggris 2019-2020, winger berpaspor Mesir itu mengoleksi empat gol dan satu assist.

Terbaru, Salah mencetak satu gol saat Liverpool menang 3-2 atas West Ham United pada Selasa (25/2/2020) dini hari WIB. Selanjutnya pada Minggu 1 Maret 2020 dini hari WIB, Liverpool akan bertandang ke markas Watford di lanjutan pekan ke-28 Liga Inggris 2019-2020.

Peluang Salah mencetak gol di laga kontra The Hornets –julukan Watford– cukup besar. Selain dalam performa terbaik, Salah juga memiliki catatan manis kontra Watford. Semenjak diboyong Liverpool pada musim panas 2017, Salah sudah lima kali bersua Watford.

Hasilnya dari lima pertandingan itumSalah mencetak delapan gol! Terbaru, Salah memborong semua gol Liverpool saat menang 2-0 atas Watford di pekan ke-17 Liga Inggris 2019-2020 yang digelar di Stadion Anfield.

Dari delapan gol yang dicetak, dua di antaranya dicetak Salah di markas Watford yakni Vicarage Road, arena The Hornets vs The Reds akhir pekan nanti. Hebatnya, dua gol itu dibuat Salah hanya dalam dua pertandingan kontra The Hornets.

Karena itu, peluang Salah kembali mencetak gol pada laga akhir pekan ini sangatlah terbuka. Terlebih, Salah memiliki misi besar yakni mencatatkan diri sebagai top skor Liga Inggris tiga musim beruntun. Saat ini, Salah telah mengoleksi 15 gol di Liga Inggris 2019-2020, hanya terpaut dua bola dari top skor sementara yakni Jamie Vardy (Leicester City) dan Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal).