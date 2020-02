JADWAL Liga 1 2020 telah dirilis. Derby Jawa Timur yang mempertemukan Persebaya Surabaya dan Persik Kediri menjadi laga pembuka Liga 1 2020. Rencananya laga akan diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Tomo pada Sabtu 29 Februari 2020 pukul 18.30 WIB.

Di sepanjang Sabtu Februari 2020, tercatat digelar dua pertandingan lain di luar Persebaya vs Persik. Pada pukul 19.00 WIB dilangsungkan laga Madura United vs Barito Putera. Selanjutnya pada pukul 20.30 WIB, giliran Persiraja vs Bhayangkara FC yang melangsungkan pertandingan.

(Persebaya  Surabaya juara Piala Gubernur Jatim 2020. Foto: Istimewa)

Kemudian pada Minggu 1 Maret 2020 dilangsungkan lima pertandingan. Sebanyak lima pertandingan itu meliputi Persija Jakarta vs Borneo FC pada pukul 15.30 WIB, Persipura Jayapura vs PSIS Semarang (15.30 WIB), Persib Bandung vs Persela Lamongan (18.30 WIB), PSM Makassar vs PSS Sleman (18.30 WIB) dan Bali United vs Persita Tangerang (20.30 WIB).

Selanjutnya pada Senin 2 Maret 2020 tersisa satu pertandingan. Laga itu mempertemukan Persikabo 1973 vs Arema FC yang digelar di Stadion Pakansari mulai pukul 15.30 WIB. Menarik menanti tim mana yang nantinya keluar sebagai jawara Liga 1 2020.

Sebab, sejumlah tim benar-benar serius mempersiapkan tim jelang turun di Liga 1 2020. Ambil contoh Persija Jakarta yang mendaratkan sederet pemain bintang seperti Marco Motta, Otavio Dutra, Marc Klok hingga Evan Dimas. Sementara itu, Bali United selaku juara bertahan tidak mengganti sama sekali pemain asing mereka. Hanya saja, itu merupakan sebuah keuntungan bagi mereka. Sebab dengan begitu, permainan tim asuhan Stefano Cugurra Teco dijamin bakal lebih kompak ketimbang musim lalu karena pemain yang digunakan masih sama. Berikut jadwal pekan perdana Liga 1 2020: Sabtu 29 Februari 2020 Persebaya Surabaya vs Persik Kediri (pukul 18.30 WIB) Madura United vs Barito Putera (19.00 WIB) Persiraja vs Bhayangkara FC (20.30 WIB). Minggu 1 Maret 2020 Persija Jakarta vs Borneo FC (pukul 15.30 WIB) Persipura Jayapura vs PSIS Semarang (pukul 15.30 WIB) Persib Bandung vs Persela Lamongan (pukul 18.30 WIB) PSM Makassar vs PSS Sleman (pukul 18.30 WIB) Bali United vs Persita Tangerang (pukul 20.30 WIB) Senin 2 Maret 2020 Persikabo 1973 vs Arema FC (Senin, 2 Maret 2020 pukul 15.30 WIB)