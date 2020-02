LONDON – Pelatih Chelsea, Frank Lampard, menilai bek Manchester United Hary Maguire seharusnya mendapat kartu merah. Juru taktik berpaspor Inggris itu menilai, Maguire sudah membuat pelanggaran keras kepada penyerang Chelsea, Michy Batshuayi.

Chelsea menjamu Man United di pekan ke-26 Liga Inggris 2019-2020, Selasa (18/2/2020) dini hari WIB. Ketika pertandingan memasuki menit 21, ada insiden yang melibatkan Batshuayi dan Maguire di pinggir lapangan.

Video evidence of Harry Maguire kicking into Batshuayi's groin. Intent and contact. Absolute red all day.pic.twitter.com/3Twdo4MTyo — JC McLean (@JCMSpurs) February 17, 2020