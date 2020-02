MALANG – Stadion Kanjuruhan menjadi saksi laga semifinal Piala Gubernur Jawa Timur (Jatim) 2020 yang mempertemukan Persija Jakarta vs Madura United. Laga sendiri bakal bergulir pada Senin (17/2/2020) mulai pukul 19.00 WIB.

Kedua tim sama-sama siap menjalani laga ini. Pemain belakang senior milik Persija, Maman Abdurrahman, mengaku bakal tampil habis-habisan di laga ini. Meski hanya bertajuk uji coba, kemenangan dapat meningkatkan motivasi skuad Macan Kemayoran jelang turun di kompetisi resmi, Liga 1 2020.

“Meskipun sifatnya turnamen pramusim, semua pemain sepakat untuk berikan yang terbaik. Hasil dari turnamen ini merupakan modal kita di kompetisi,” kata Maman mengutip dari laman resmi Persija, Senin (17/2/2020).

BACA JUGA: Ambisi RD Bawa Madura United Singkirkan Persija dari Piala Gubernur Jatim 2020

Sementara itu, pelatih Madura United Rahmad Darmawan membidik tiket final. Sebab dengan lolos ke final, Madura United tak perlu repot mencari lawan uji coba sebelum kick off Liga 1 2020 yang bergulir mulai Sabtu 29 Februari 2020.

“Lolos ke final tentunya akan makin bagus, karena kan sedianya kita butuh sedikitnya lima pertandingan uji coba. Dengan lolos ke final itu makin bagus karena bisa memenuhi rencana kami sebelum kick off Liga 1,” ungkap RD mengutip dari laman resmi Madura United, Senin (17/2/2020).

Jika ukurannya performa di fase grup, Persija dijagokan lolos ke final. Sebab dari tiga pertandingan di fase grup, Marko Simic dan kawan-kawan tidak terkalahkan dengan koleksi tujuh poin. Hal itu berbeda dengan Madura United yang hanya meraih empat angka dari tiga pertandingan.

Bahkan, Madura United hampir gagal lolos ke semifinal jika Persik Kediri tidak menang 3-0 atas Bhayangkara FC. Meski begitu, apa pun bisa terjadi di sepakbola, termasuk melihat Madura United membalikkan semua prediksi.

Bagi Anda yang ingin menyaksikan laga Persija vs Madura United jangan khawatir. Sebab, laga Persija vs Madura United dapat Anda saksikan di Okezone via live streaming pada Senin (17/2/2020) mulai pukul 18.30 WIB. Laga Persija Jakarta vs Madura United dapat disaksikan di sini.