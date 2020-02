LIVERPOOL – Personel Liverpool dijagokan merebut trofi pemain terbaik Liga Inggris (PFA Player of the Year), imbas performa luar biasa yang ditampilkan The Reds –julukan Liverpool– musim ini. Pesepakbola legenda asal Inggris, Alan Shearer, menjagokan kapten Liverpool Jordan Henderson keluar sebagai yang terbaik.

Namun, mayoritas fans Liverpool yang mengikuti polling di laman ESPN tidak sependapat dengan komentar Shearer. Pada Selasa 11 Februari 2020, ESPN mengajak fans Liverpool untuk memilih siapa pemain yang berhak merebut trofi pemain terbaik Liga Inggris.

ESPN pun mengeluarkan enam opsi untuk dipilih fans Liverpool. Mereka ialah Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson, Virgil van Dijk, Jordan Henderson, Sadio Mane dan Robert Firmino.

Setelah 176.000 responden memberikan suaranya, Van Dijk dinilai paling layak merebut trofi pemain terbaik Liga Inggris 2019-2020. Secara performa, kualitas Van Dijk tidak kalah dari lima nama lainnya. Bek berpaspor Belanda itu mencatatkan 4,8 sapuan per pertandingan, dan itu merupakan salah satu yang terbanyak.

Berkat bantuan dari Van Dijk, Liverpool saat ini tercatat sebagai tim yang paling minim kebobolan, yakni baru kemasukan 15 bola dari 25 pertandingan. Selain tangguh dalam bertahan, Van Dijk juga bisa diandalkan membantu serangan. Terbukti dari 25 penampilan di Liga Inggris 2019-2020, Van Dijk mengoleksi empat gol. Jika benar keluar sebagai pemain terbaik, ini merupakan yang kedua bagi bek 28 tahun tersebut. Sebelumnya, Van Dijk juga terpilih sebagai pemain terbaik Liga Inggris 2018-2019 setelah mengalahkan nama-nama beken seperti Kevin De Bruyne dan Eden Hazard.