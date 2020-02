BANGKALAN – Madura United akan menjamu Persik Kediri di matchday kedua Grup A Piala Gubernur Jawa Timur (Jatim) 2020, Rabu (12/2/2020) pukul 18.30 WIB. Demi menjaga asa lolos ke semifinal Piala Gubernur Jatim 2020, wajib bagi kedua tim meraih kemenangan di laga kali ini.

Sebab, pada laga pertama yang berlangsung Senin 10 Februari 2020, baik Madura United dan Persik sama-sama gagal mendulang poin penuh. Madura United bermain 1-1 kontra Bhayangkara FC.

Sementara Persik mendapatkan hasil negatif, yang mana tim asuhan Joko Susilo itu tumbang 1-3 dari Persebaya Surabaya. Karena itu, pelatih Madura United Rahmad Darmawan berjanji akan menurunkan seluruh pemain terbaiknya demi meraup poin penuh.

”Kemarin (lawan Bhayangkara FC kami gagal mendapatkan tiga poin. Jadi, ini memang harus mendapat tiga poin agar bisa menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya,” kata RD, sapaan akrab Rahmad Darmawan, mengutip dari laman resmi Madura United, Rabu (12/2/2020).

Meski begitu, RD tidak mau meremehkan Persik yang berstatus jawara Liga 2 2019. Dalam pandangan RD, Persik tetap layak diwaspadai.

”Ini masih melihat semua pemainnya. Madura juga, Persik juga, maka dari itu, bisa jadi winning eleven Persik masih disimpan, bisa saja saat lawan kami itu yang terbaik. Dalam situasi apa pun, Madura harus tetap waspada,” lanjut pelatih yang sukses besar bersama Sriwijaya FC tersebut.

