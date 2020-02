DUBAI – Arsenal belum menemukan konsistensi di bawah asuhan Mikel Arteta. Dalam sembilan pertandingan terakhir sejak diasuh Arteta, Arsenal hanya mampu meraih tiga kemenangan, satu kekalahan dan sisanya berakhir imbang. Catatan itu tentu tidak dapat dibanggakan mengingat Arsenal merupakan salah satu tim besar Inggris.

Performa Arsenal sekarang tidak menunjang mereka untuk bersaing memperebutkan posisi empat besar. Arsenal kini ada di posisi 10 dengan koleksi 31 poin pada klasemen sementara. The Gunners –julukan Arsenal– berjarak 10 poin dari Chelsea yang menduduki posisi empat.

Hector Bellerin tahu ada pekerjaan rumah yang harus segera diperbaiki Arsenal agar mereka bisa memangkas jarak dengan Chelsea. Pekerjaan rumah yang dimaksud Bellerin adalah ketajaman di depan gawang lawan. Hanya Pierre-Emerick Aubameyang yang konsisten mencetak gol untuk Arsenal. Aubameyang telah mencatatkan 16 gol dan satu assist untuk Arsenal pada musim ini.

Sementara itu, Alexandre Lacazette dan Nicolas Pepe penampilannya belum konsisten. Sejatinya urusan mencetak gol bukan hanya tugas penyerang, melainkan juga tanggung jawab semua pemain Arsenal. Merupakan tugas bersama bagi semua pemain Arsenal untuk membuat lini depan mereka lebih tajam. Untuk dapat mewujudkan hal itu dibutuhkan sentuhan Arteta, sebagai sosok pengatur strategi dari balik layar.

“Mikel selalu sangat taktis dalam pekerjaan dan sepanjang hidupnya, dia sangat profesional dengan ide-ide yang sangat jelas. Ini adalah pintu permulaan. (Arteta) memiliki filosofi baru dan cara dia menerapkannya dalam beberapa pertandingan terakhir, menunjukkan perubahan besar,” ujar Bellerin, melansir dari Four Four Two, Selasa (11/2/2020).

"Saya pikir kadang-kadang kami perlu sedikit lebih efisien di depan gawang. Itu juga sesuatu yang datang dengan percaya diri, ketika Anda melihat bahwa Anda bermain lebih baik dan mengendalikan permainan, gol adalah sesuatu yang akan datang dengan sendirinya,” pungkasnya.