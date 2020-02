BANGKALAN – Persebaya Surabaya akan menghadapi Persik Kediri di laga pembuka Grup A Piala Gubernur Jawa Timur (Jatim) yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bangkalan, Senin (10/2/2020) mulai pukul 15.00 WIB. Untuk laga ini, pelatih Persebaya Aji Santoso membawa 18 pemain.

Dari 18 pemain itu, tiga di antaranya merupakan personel asing yakni Makan Konate, Mahmoud Eid dan David da Silva. Di luar tiga pemain asing itu, pelatih Aji Santoso membawa sejumlah pemain muda.

Sejumlah pemain itu masih berusia di kisaran 18-19 tahun yakni Ernando Ari Sutaryadi, Rizky Ridho dan Mochammad Supriadi. Hanya saja, Aji Santoso memastikan sama sekali tidak meremehkan Persik, meski banyak membawa pemain muda di laga kali ini.

“Kita bawa 18 pemain, tapi kita tetap akan melakukan rotasi, 90 persen pemain akan kita rotasi untuk menghindari cedera akibat kelelahan. Bukan berarti Piala Gubernur Jatim tidak penting, tetap penting, tapi pastinya kita punya banyak pertimbangan,” kata Aji mengutip dari laman resmi Persebaya, Senin (10/2/2020).

“Persik juga tim bagus, mereka mendominasi Liga 2 musim lalu. Kita harus tetap waspada dan siapa pun yang saya pasang saya menginginkan untuk tetap memainkan gaya permainan kita," lanjut pelatih yang membawa Persebaya finis di posisi dua Liga 1 2019.

Bagi Anda yang ingin menyaksikan laga Persebaya vs Persik jangan khawatir. Selain di MNCTV, Anda dapat menyaksikannya di Okezone via live streaming pada Senin 10 Februari 2020 mulai pukul 15.00 WIB. Laga Persebaya vs Persik dapat disaksikan di sini.