MANCHESTER – Manchester United baru saja meresmikan peminjaman Odion Ighalo dari klub asal China, Shanghai Shenhua di menit-menit akhir bursa transfer musim dingin 2020. Ighalo pun dipinjam Man United hingga akhir musim 2019-2020 dengan tanpa memiliki opsi pembelian di akhir masa kontraknya.

Lantas jika tak berniat mempermanenkan Ighalo, kenapa Man United mau meminjam pemain tersebut di bursa transfer kali ini? Jadi, menurut pemaparan sang pelatih, Ole Gunnar Solskjaer, Man United memilih Ighalo karena ingin menjadikan pemain tersebut sebagai opsi jangka pendek mereka di musim ini.

✍ #MUFC can confirm that Odion Ighalo will join us on loan from Shanghai Shenhua until the end of the season.



Welcome, Odion! 🔴