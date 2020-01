MILAN – AC Milan susah payah sebelum akhirnya menang 4-2 atas Torino di perempatfinal Coppa Italia 2019-2020 yang dilangsungkan di Stadion San Siro, Rabu (29/1/2020) dini hari WIB. Sebelumnya di waktu normal, Milan dan Torino bermain sama kuat 2-2.

Milan unggul lebih dulu via aksi Giacomo Bonaventura di menit ke-12. Namun, Granata –julukan Torino– dapat membalikkan kedudukan via aksi Gleison Bremer di menit 34 dan 71. Beruntung di masa injury time babak kedua (90+1), Rossoneri –julukan Milan–menyamakan kedudukan lewat Hakan Calhanoglu.

