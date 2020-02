BIRMINGHAM – Sebanyak sekira 35.000 penonton Aston Villa menyerbu lapangan Stadion Villa Park, tak selama setelah The Villans –julukan Villa– memastikan lolos ke final Carabao Cup (Piala Liga Inggris 2019-2020) usai menang 2-1 atas Leicester City dini hari tadi. Namun, ada konsekuensi yang harus diterima manajemen Aston Villa akibat ulah yang dilakukan suporter mereka.

Seperti diberitakan The Sun, Rabu (29/1/2020), manajemen Aston Villa berpotensi terkena hukuman dari Federasi Sepakbola Inggris (FA). Hukuman bisa dalam dua jenis, yakni denda uang atau larangan tanpa penonton.

Aston Villa fans invaded the pitch to celebrate the team's classification for the final of the EFL Cup. Very cool to see it! #CarabaoCup pic.twitter.com/bEI1ZJlWjE— Gᴜsᴛᴀᴠᴏ B. [Eᴅɢᴇ's] ❁ (@gustavob_edges) January 28, 2020