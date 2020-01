MALANG – Manajer Umum Arema FC, Ruddy Widodo, sudah mengantisipasi jika nantinya turnamen pramusim Piala Presiden 2020 batal digelar. Ruddy mengaku jika turnamen itu batal diselenggarakan, Singo Edan –julukan Arema FC– akan melakoni laga uji coba kontra Persija Jakarta dan Madura United.

Potensi Piala Presiden 2020 untuk diselenggarakan agak kecil. Sebab, jika berkaca kepada waktu penyelenggaran Piala Presiden 2019 yang bergulir sekira 40 hari, turnamen itu takkan bisa digulirkan tahun ini.

Sebab, kick off Liga 1 2020 akan bergulir pada Sabtu 29 Februari. Hal itu berarti, kick off Liga 1 2020 per hari ini hanya berjarak sekira 38 hari saja. Meski begitu, Piala Presiden mungkin saja digulirkan jika berganti format.

Sekadar informasi, Piala Presiden biasanya diikuti 16 peserta dan menggunakan format fase grup. Karena itu, jika ingin mempersingkat waktu, fase grup bisa dihilangkan dan langsung mentas di fase gugur.

“Kami masih menunggu keputusannya, kalau tidak ada Piala Presiden 2020, kami akan mengadakan laga uji coba. Sudah ada komunikasi informal dengan klub lain, seperti Persija Jakarta dan Madura United,” kata Ruddy mengutip dari Wearemania, Jumat (24/1/2020). Di bawah asuhan pelatih Mario Gomez, skuad Arema FC tengah menjalani pemusatan latihan di Lapangan Agrowisata Batu dari Minggu 19 Januari hingga Sabtu 25 Januari 2020. Selain menggelar pemusatan latihan, Arema FC juga melangsungkan laga uji coba kontra Bintang Semeru, yang mana mereka menang 10-1.