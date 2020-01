MANCHESTER – Absennya Marcus Rashford selama tiga bulan membuat stok penyerang Manchester United kian tipis. Setan Merah kini hanya memiliki Anthony Martial dan Mason Greenwood dalam kondisi fit. Tak pelak, pemilik 20 gelar juara Liga Inggris itu diminta segera merekrut striker baru di bursa transfer musim dingin 2020.

Seperti diketahui, Marcus Rashford dikonfirmasi mengalami cedera punggung dan engkel sehingga harus menepi minimal hingga Maret 2020. Kondisi tersebut memaksa Ole Gunnar Solskjaer bertekad mencari pemain baru di bursa transfer Januari.

Menurut Robin Van Persie, kedatangan seorang striker baru bukan soal mencari solusi dalam waktu dekat saja, tetapi juga untuk jangka panjang. Sebab, persaingan di antara para striker nantinya akan menguntungkan Man United sendiri.

“Menurut saya, Ole Gunnar Solskjaer sangat ingin mencari seorang striker karena mereka memang membutuhkannya. Tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi juga jangka panjang,” ujar Robin Van Persie, dinukil dari Four Four Two, Selasa (21/1/2020).

“Menurut saya, bagus untuk memiliki kompetisi di sebuah klub sekaliber Man United. Anda harus memiliki kompetisi yang konstan antar penyerang. Jadi, saya yakin mereka sangat ingin mendatangkan satu nama,” sambung eks penyerang Man United itu.

Sejumlah nama sudah santer dikaitkan dengan Man United pada bursa transfer musim dingin 2020. Rumor terkuat, Setan Merah ingin mendatangkan Edinson Cavani dari Paris Saint-Germain (PSG), karena yang bersangkutan akan dijual dengan harga murah. Sebab, kontraknya akan habis pada Juni 2020 dan sudah pasti tidak diperpanjang.