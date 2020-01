View this post on Instagram

Terima Kasih seluruh keluarga @aremafcofficial atas 1,5 musimnya yang luar biasa...Mohon Maaf Apabila selama 1,5 musim saya masih banyak mengecewakan Khususnya Buat Aremania/aremanita...Selera Pelatih Memang Berbeda2 dan itu Hal yang Sangat Wajar dalam dunia sepakbola..Dan Sukses selalu untuk kita semua..tetap jaga silaturahmi. SALAM SATU JIWA 🦁🦁🦁💙💙💙#gaskandia