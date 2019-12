LIVERPOOL – Kapten Wolverhampton Wanderers, Conor Coady, kecewa dengan dianulirnya gol yang dicetak Pedro Neto ke gawang Liverpool dalam laga dini hari tadi. Coady menilai, ketiak kerap menjadi sumber kemarahan di Liga Inggris 2019-2020.

Dalam laga dini hari tadi, Liverpool menjamu Wolverhampton di pekan ke-20 Liga Inggris 2019-2020. The Reds –julukan Liverpool– menang 1-0 lewat gol yang dilesakkan Sadio Mane pada menit 42.

No way should that Neto goal have been disallowed.

The game is ruined.#LIVWOL #VAR pic.twitter.com/6rZ7EjOmy5 — Matthew Chapman (@Matthew85992225) December 29, 2019