LIVERPOOL – Kapten Wolverhampton Wanderers, Conor Coady, menegaskan bek Liverpool Virgil van Dijk melakukan handsball sebelum terciptanya gol tunggal kemenangan The Reds atas sang lawan. Coady menilai, keputusan yang diambil wasit Anthony Taylor benar-benar merugikan timnya.

Liverpool menjamu Wolverhampton di pekan ke-20 Liga Inggris 2019-2020, Senin (30/12/2019) dini hari WIB. Meski bermain di kandang sendiri, si Merah mendapatkan perlawanan tangguh dari tim tamu.

VAR say Virgil van Dijk's handball in the build-up to Sadio Mane's goal was 'inconclusive.' 🤔 pic.twitter.com/nI1yrWQtn4— Allsportsgist (@allsportsgist) December 29, 2019