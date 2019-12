Tentu Guardiola harus merasa bangga atas pencapaiannya itu. Karena ia berhasil menobatkan bahwa dirinya adalah salah satu pelatih terbaik di Liga Inggris, kompetisi yang dikatakan sebagai liga terbaik di dunia saat ini.

134 - Pep Guardiola won his 100th Premier League match in what was only his 134th game in charge in the competition; the fastest manager to this landmark, ahead of Jose Mourinho (142 games). Respect. pic.twitter.com/LOlpxkfxIT