PEKAN ke-19 Liga Inggris 2019-2020 baru akan merampungkan pertandingan dini hari nanti, saat Wolverhampton Wanderers menjamu Manchester City. Akan tetapi, baru saja selesai, pekan ke-20 Liga Inggris 2019-2020 langsung menggelar pertandingan pada malam harinya.

Pada Sabtu 28 Desember 2019 malam WIB, Brighton & Hove Albion sudah akan menjamu Bournemouth. Tercatat di sepanjang Sabtu malam, selain laga Brighton vs Bournemouth, ada tiga pertandingan yang digelar.

(Man City akan bertandang ke markas Wolverhampton dini hari nanti)

Sebut saja Newcastle United yang menjamu Everton, Southampton kedatangan Crystal Palace dan Aston Villa yang bertandang ke markas Watford. Kemudian pada Minggu 29 Desember 2019 dini hari WIB juga ada tiga pertandingan yang dilangsungkan.

Ketiga pertandingan yang dimaksud adalah Norwich City vs Tottenham Hotspur, West Ham United vs Leicester City dan Burnley vs Manchester United. Kemudian pada malam harinya ada dua laga yang dilangsungkan, yakni Arsenal vs Chelsea dan Liverpool vs Wolverhampton.

Kemudian, pertandingan penutup pekan ke-20 Liga Inggris 2019-2020 mempertemukan Man City vs Sheffield United pada Senin 30 Desember 2019 pukul 01.00 WIB. Melihat dekatnya jarak antara pekan ke-19 dan 20, para pelatih diyakini akan melakukan rotasi pemain di laga akhir pekan ini. (Liverpool akan menjamu Wolverhampton akhir pekan ini) Saat ini, bisa dibilang hanya Man City klub yang memiliki pemain utama dan cadangan sama hebatnya. Karena itu, The Citizens –julukan Man City– diyakini takkan kerepotan dengan padatnya jadwal Liga Inggris 2019-2020. Sementara itu bagi Liverpool, berhubung menjadi tuan rumah pada akhir pekan ini, peluang tim asuhan Jurgen Klopp mengakhiri pertandingan dengan kemenangan sangat terbuka. Jika menang, Liverpool bakal menjaga keunggulan 13 angka dari Leicester City yang kini menempati posisi kedua. Berikut jadwal pekan ke-20 Liga Inggris 2019-2020:

(Foto: Soccerway)