BIRMINGHAM – Pelatih Liverpool U-23, Neil Critchley, bahagia dengan kerendahan hati yang dimiliki juru taktik Aston Villa, Dean Smith, serta sang asisten yakni John Terry. Critchley senang karena keduanya membuat mental para pemain Liverpool U-23 tetap terjaga meski baru saja kalah 0-5 dari Aston Villa di perempatfinal Piala Liga Inggris 2019-2020, Rabu (18/12/2019).

Berhubung skuad utama Liverpool sedang berjuang di semifinal Piala Dunia Klub 2019 yang berlangsung di Qatar, tim kepelatihan memutuskan menurunkan tim U-23 untuk tampil di perempatfinal Piala Liga Inggris 2019-2020 kontra Villa. Hasilnya sesuai yang sudah diprediksi sebelumnya, yang mana tim Liverpool U-23 dihajar Villa 0-5.

Selesai pertandingan, Smith dan Terry tidak langsung masuk ke kamar ganti Aston Villa. Mereka terlebih menyambangi ruang ganti Liverpool yang diisi Harvey Elliott dan kawan-kawan. Smith dan Terry mengapresiasi perjuangan Liverpool U-23, yang mana sempat menyulitkan Villa di 13 menit awal pertandingan.

“Itu adalah momen yang spesial (Smith dan Terry menghampiri ruang ganti pemain Liverpool). Smith dan Terry masuk ke ruang ganti kami dan mengatakan sejumlah pujian kepada para pemain kami. Tindakan itu sangatlah berkelas saya pikir,” kata Critchley mengutip dari laman resmi Liverpool, Rabu (18/12/2019).

Akibat kekalahan tersebut, Liverpool tersisih dari ajang Piala Liga Inggris. Sementara Villa berhak lolos ke semifinal Piala Liga Inggris 2019-2020. Di semifinal, Villa masih menunggu calon lawan mereka.

(John Terry asisten pelatih Aston Villa)

Sebab, tiga pertandingan lain di perempatfinal baru menggelar laga dini hari tadi. Sebut saja Everton vs Leicester City, Oxford United vs Manchester City dan Manchester United vs Colchester United.