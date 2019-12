LIVERPOOL – Kepergian Carlo Ancelotti dari kursi kepelatihan Napoli membuat beberapa klub dikabarkan langsung tertarik untuk mendekati pelatih berpaspor Italia tersebut. Pengalaman Ancelotti yang sudah tak diragukan lagi itu menjadi alasan mengapa banyak klub yang langsung mendekatinya selepas terbebas dari tanggung jawab di klub berjuluk Partenopei tersebut.

Everton pun menjadi salah satu klub yang dikabarkan sangat tertarik untuk mendapatkan tanda tangan pelatih berusih 60 tahun tersebut. Apalagi sampai saat ini Everton memang belum menemukan pelatih utama mereka setelah memecat Marco Silva pada 5 Desember 2019 kemarin.

🔵 | An update on the ongoing work to recruit a new permanent manager. #EFC