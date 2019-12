LONDON – Pelatih Chelsea, Frank Lampard, bahagia sang rekan yakni John Terry diterima publik Stamford Brigde. Lampard meyakini Terry sangat bahagia karena diterima suporter Chelsea dengan tangan terbuka.

Terry merupakan legenda hidup Chelsea. Selama 19 tahun (1998-2017) ia berseragam The Blues –julukan Chelsea– dalam kapasitasnya sebagai pemain. Dalam kurun waktu tersebut, Terry setidaknya memberikan lima trofi Liga Inggris dan satu gelar Liga Champions bagi Chelsea.

