LONDON – Laga antara Manchester United vs Tottenham Hotspur bakal membawa nostalgia buat Jose Mourinho. Sebab, pria yang kini berstatus sebagai Manajer Si Lili Putih itu pernah 2,5 tahun menangani Setan Merah. Namun, The Special One berharap penggemar Man United segera melupakannya.

Jose Mourinho memang meninggalkan kesan beragam di kalangan penggemar Man United. Pada musim perdananya, pria berpaspor Portugal itu memberikan tiga trofi, yaitu Community Shield (2016) serta Piala Liga Inggris dan Liga Eropa 2016-2017.

Baca juga: Mourinho Bakal Disambut Hangat Publik Old Trafford

Sayangnya, relasi antara Jose Mourinho dengan penggemar Man United harus berakhir pada Desember 2018. Kini, pria berusia 56 tahun itu akan kembali ke Old Trafford, bukan sebagai pundit (komentator), tetapi Manajer Tottenham Hotspur yang akan dihadapi, Kamis 5 Desember 2019 dini hari WIB.

“Kembali ke Old Trafford seperti pulang ke tempat yang membuat Anda bahagia. Saya bisa mengatakan itu. Saya punya hubungan yang baik dengan suporter Man United. Saya kembali sebagai pundit ke sana dan sangat terhormat mendapat sambutan hangat,” urai Jose Mourinho dalam konferensi pers sebelum laga, dikutip dari BBC, Selasa (3/12/2019). “Besok saya kembali ke sana sebagai pelatih tim yang akan berusaha mengalahkan Man United dan itu mungkin memberi sedikit perspektif. Saya harap ada rasa hormat yang ditunjukkan, tetapi saya paham yang mereka inginkan berlawanan dengan saya. Sepanjang pertandingan, saya berharap mereka melupakan saya dan mendukung timnya sendiri untuk mendapat hasil yang diinginkan,” imbuhnya. Relasi spesial antara suporter Man United dan Jose Mourinho memang ditunjukkan dalam dua kunjungannya sebagai komentator. Suporter Man United kompak menyanyikan namanya ketika pria kelahiran Setubal itu duduk nyaman di balik studio televisi di Stadion Old Trafford yang dibalas dengan gestur tidak kalah hangat.