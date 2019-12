MANCHESTER – Manajer Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, para penggemar Setan Merah dapat memberikan sambutan hangat untuk Jose Mourinho. Apalagi, pelatih yang digantikannya pada Desember 2018 itu sudah memberikan tiga trofi buat klub.

Seperti diketahui, Jose Mourinho dipecat Man United pada pekan ketiga Desember 2018 setelah kalah 1-3 dari Liverpool di Stadion Anfield. Manajemen bergerak cepat dengan menunjuk Ole Gunnar Solskjaer sebagai caretaker, yang kemudian dipermanenkan pada Maret 2019.

Jose Mourinho akan kembali ke Stadion Old Trafford pada pekan 15 Liga Inggris 2019-2020 untuk pertama kalinya setelah dipecat. The Special One kali ini datang bukan dalam kapasitas sebagai komentator, tetapi Manajer Tottenham Hotspur yang akan dihadapi Setan Merah, Kamis 5 Desember 2019 dini hari WIB.

Ketika menyambangi Old Trafford sebagai komentator, penggemar Man United menyambut Jose Mourinho dengan hangat seperti pada laga kontra Chelsea di pekan perdana. Ole Gunnar Solskjaer berharap, sambutan yang sama muncul dari fans sebelum pertandingan dimulai. “Dia akan mendapat sambutan yang baik. Itu adalah warisan yang baik dari klub ini dan para suporter. Mereka (suporter) akan mengingat waktu 2,5 tahun di sini, trofi-trofi yang dimenangkan, dan saya yakin 100%, para penggemar dan staf klub akan menyambutnya,” tutur Ole Gunnar Solskjaer dalam konferensi pers jelang laga, dikutip dari Goal, Selasa (3/12/2019). Selama masa bakti yang singkat itu, Jose Mourinho memang menyumbang tiga trofi buat Man United, yaitu Community Shield (2016) serta Piala Liga Inggris dan Liga Eropa 2016-2017. Khusus trofi yang disebut terakhir, itu melengkapi seluruh piala mayor yang pernah dimenangkan Man United.