PADANG – Bali United di ambang meraih gelar juara Liga 1 2019. Tim asuhan Stefano Cugurra Teco itu hanya butuh hasil imbang kontra Semen Padang pada Senin (2/11/2019) sore WIB, demi meraih gelar perdana mereka di persepakbolaan Tanah Air.

Jika meraih satu poin dari Semen Padang, koleksi 61 angka milik Bali United tak mungkin lagi terkejar oleh pesaing terdekat mereka, Borneo FC. Saat ini Borneo FC duduk di posisi dua dengan koleksi 45 angka, ketika kompetisi menyisakan lima pertandingan.

(Laman resmi Bali United)

Akan tetapi, Bali United bisa memastikan gelar juara Liga 1 2019 sebelum laga kontra Semen Padang berakhir. Hal itu terjadi jika di laga lain, Borneo FC takluk saat bertandang ke markas PSM Makassar. Sekadar informasi, Borneo akan menjalani laga tandang kontra PSM pada Senin (2/11/2019) pukul 15.30 WIB.

Sementara itu, laga Semen Padang vs Bali United baru digelar pada pukul 16.00 WIB. Hal itu berati laga PSM vs Borneo 30 dimulai menit lebih awal ketimbang pertandingan Semen Padang vs Bali United. Semisal Borneo kalah atau imbang dari PSM, gelar juara sudah dipastikan jatuh ke tangan Stefano Lilipaly dan kawan-kawan.

Mereka bisa mengetahui kepastian gelar juara ketika laga Semen Padang vs Bali United memasuki menit ke-60. Jika Bali United keluar sebagai juara, ini merupakan prestasi istimewa bagi sang pelatih, Teco. (Foto: Laman resmi Bali United) Pelatih asal Brasil itu tercatat meraih gelar juara Liga 1 dua musim beruntun. Sebelumnya atau pada musim lalu, Teco mengantarkan Persija Jakarta menjadi yang terbaik di Liga 1 2018.