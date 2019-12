LONDON – Jurgen Klopp dan Josep Guardiola baru saja terpilih untuk masuk ke dalam Hall of Fame Asosiasi Manajer Liga (LMA). Hal itu tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi Klopp dan Guardiola karena kini mereka telah diakui sebagai salah satu manajer yang memiliki dampak besar di Liga Inggris.

Sebagaimana diketahui, sejak bergabung dengan Manchester City pada 2016, Guardiola telah berhasil mengantarkan The Citizens dua kali menjuarai Liga Inggris. Selain itu, Guardiola juga sukses memberikan identitas bermain kepada Man City hingga kini menjadi tim yang disegani di Eropa.

Sementara itu, Klopp, meski belum berhasil mengantarkan Liverpool menjuarai Liga Inggris, namun ia sukses membuat The Reds berjaya di Eropa dengan merebut gelar Liga Champions. Sama halnya dengan Man City, kini Liverpool pun bisa dibilang memiliki gaya bermainnya sendiri yang sudah sangat melekat berkat usaha keras Klopp.

Guardiola dan Klopp kini bergabung dengan nama-nama manajer besar lainnya yang telah lebih dulu masuk ke dalam Hall of Fame LMA, seperti Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger, Sir Bobby Robson, dan Sir Matt Busby. Bagi Klopp dan Guardiola, bisa bersanding dengan nama-nama besar tersebut adalah hal luar biasa.

“Sungguh suatu hak istimewa. Ketika Anda turun ke koridor dan melihat semua nama besar ini, manajer besar, kepribadian besar berada di sini yang telah membantu membuat sepakbola lebih baik, sepakbola yang kita miliki sekarang," ujar Guardiola, melansir dari Four Four Two, Jumat (29/11/2019).

“Ini besar, sangat besar. Ketika saya pertama kali mendengarnya saya tidak percaya. Saya melihat semua nama dengan gambar ketika saya masuk, itu benar-benar mengesankan. Saya tidak sering merasa bangga tetapi, pada saat ini, saya sangat bangga karena ini adalah sesuatu yang sangat, sangat istimewa," tutur Klopp.