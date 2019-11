JAKARTA – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia memastikan menerima hasil putusan Kongres Luar Biasa (KLB) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) 2019. Di mana, kongres tersebut menetapkan Mochamad Iriawan atau yang lebih akrab disapa Iwan Bule sebagai Ketua Umum baru PSSI untuk periode 2019-2023.

PSSI memang menggelar KLB pada Sabtu (2/11/2019) pagi WIB di Hotel Shangri-La, Jakarta, guna menentukan ketua umum baru. Acara pun resmi dibuka pada pukul 09.30 WIB dengan pemukulan gol yang dilakukan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali. Tak hanya Zainudin, kongres ini juga dihadiri Plt Ketum PSSI, Iwan Budianto; Ketua Umum KONI, Marciano; Ketua Umum NPC Indonesia, Raja Sapta Oktohari; serta dan Head of Member Association Governance Services on Secretary General of FIFA, Luca Nicola.

Suasana kongres sendiri sempat memanas akibat konflik yang terjadi di tengah acara. Akibat konflik tersebut, beberapa calon ketua umum pun keluar dari tempat kongres. Mendapati situasi ini, Kemenpora tak bisa turut berkomentar karena tak memiliki kapasitas.

“Menurut informasi, sebelum dilakukannya pemungutan suara, sempat terjadi situasi konflik yang sangat memanas dan berakibat walk out oleh beberapa calon ketua umum PSSI yang merasa kecewa. Terhadap masalah tersebut, Kemenpora tidak dalam kapasitas harus mengambil sikap karena itu murni masalah internal PSSI,” bunyi pernyataan Kemenpora atas hasil KLB PSSI 2019 yang dirilis Sabtu (2/11/2019).

Meski begitu, Kemenpora memastikan sepenuhnya menerima hasil putusan dari KLB PSSI 2019. Hasil kongres ini memastikan Iwan Bule terpilih menjadi Ketum periode 2019-2023, kemudian posisi Wakil Ketua Umum dimenangkan oleh Iwan Budianto dan Cucu Sumantri. Hasil ini dinilai valid karena kongres sendiri dihadiri langsung oleh perwakilan FIFA dan AFC. “Akhirnya, Mochamad Iriawan telah berhasil memperoleh suara sebanyak mengantongi 82 dari total yang seharusnya 86 suara. Tiga suara lain dinyatakan tidak sah, sedangkan satu voter tidak memberikan suara. Terhadap terpilihnya Mochammad Iriawan (yang lebih dikenal dengan sebutan Iwan Bule), Kemenpora menerima sepenuhnya karena sudah menjadi pilihan mayoritas pemilik suara KLB PSSI,” lanjut keterangan Kemenpora. “Dan lagi, proses pemilihan tersebut disaksikan langsung oleh perwakilan FIFA dan AFC serta juga dimonitor langsung oleh Sesmenpora. Bahkan seusai terpilih, Iwan Bule langsung memperoleh ucapan selamat via call dari Presiden FIFA, Giani Infantino (yang sedang berada di Bangkok karena sore ini akan bertemu dengan Presiden Jokowi yang sedang menghadiri KTT ASEAN) melalui gadget Sekjen PSSI, Ratu Tisha,” jelas pihak Kemenpora dalam keterangannya. Kemenpora pun berharap Iwan Bule dan dua wakilnya bisa bekerja dengan baik dalam memajukan persepakbolaan Indonesia. Mereka mengharapkan kinerja cepat dan komprehensif dari pengurus baru PSSI. “Kemenpora berharap terpilihnya Iwan Bule sebagai Ketua Umum PSSI dan Iwan Budianto dengan Cucu Sumantri sebagai Wakil Ketua Umum PSSI, dapat segera tancap gas poll, karena dalam sambutan Menpora disebutkan di antaranya bahwa Presiden Jokowi sangat berpesan agar Pengurus PSSI segera bergerak cepat mempersiapkan timnas. Selain itu, Kemenpora membuka pintu lebar-lebar bagi pengurus PSSI untuk bekerja lebih cepat dan komprehensif bagi kemajuan sepakbola nasional,” tutup keterangan tersebut.