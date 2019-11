PIALA Liga Inggris 2019-2020 telah memasuki babak 16 besar tengah pekan ini. Sebanyak delapan pertandingan pun bakal digelar dan dibagi ke dalam dua hari. Pertama pada Rabu 30 Oktober 2019 pukul 02.45 WIB akan digelar lima pertandingan sekaligus.

Kelima pertandingan itu mempertemukan Manchester City vs Southampton, Everton vs Watford, Burton Albion vs Leicester City, Crawley Town vs Colchester United dan Oxford United vs Sunderland.

Melihat jadwal laga di atas, sejumlah tim yang berasal dari divisi lebih rendah akan ambil bagian. Ambil contoh Crawley dan Colchester yang sama-sama berasal dari Divisi IV sepakbola Inggris.

Berhubung kedua tim saling bertemu di 16 besar, Divisi IV pun akan memiliki perwakilan di perempatfinal dan jelas itu sangatlah luar biasa. Kemudian pada Kamis 31 Oktober 2019 pukul 02.45 WIB digelar tiga pertandingan.

Ketiga pertandingan ini mempertemukan klub-klub kasta teratas sepakbola Inggris. Bahkan dua laga di antaranya berkategori big match, yakni mempertemukan Liverpool vs Arsenal dan Chelsea vs Manchester United. Arsenal diyakini bakal turun dengan skuad terbaiknya di laga ini. Sebab, ajang ini merupakan salah satu turnamen yang berpotensi mereka menangi. (Liverpool akan menghadapi Arsenal) Kemudian, Chelsea memburu kemenangan atas Man United setelah pada pekan perdana Liga Inggris 2019-2020, mereka takluk 0-4 dari Setan Merah. Sementara itu, satu laga lain mempertemukan Aston Villa dan Wolverhampton Wanderers. Berikut jadwal babak 16 besar Piala Liga Inggris 2019-2020: