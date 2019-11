NORWICH – Gelandang Manchester United, Scott McTominay, baru saja membuat sejarah baru di dunia persepakbolaan Liga Inggris. Sebab golnya ke gawang Norwich City disaat sedang melakoni laga pekan ke-10 Liga Inggris 2019-2020, merupakan gol ke-2000 Man United di kompetisi tersebut semenjak berganti format pada 1992-1993.

Tentu pencapaian tersebut sangatlah luar biasa untuk McTominay karena ia bakal dikenang sebagai pemain Man United yang mencetak gol ke-2000 untuk klub berjuluk The Red Devils itu. Bagi Man United, pencapaian mereka yang sudah mengoleksi 2000 gol juga sangat luar biasa.

Baca Juga: Solskjaer Puji Permainan Martial dan Rashford di Laga Norwich vs Man United

2000 - Scott McTominay's opening goal was Manchester United's 2000th in the Premier League, with the Red Devils being the first team in competition history to reach this tally. Plentiful. pic.twitter.com/WDLDhxl3Cb